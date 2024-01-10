Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сборную Аргентины могут отстранить от турниров из-за президента Милея

Ассоциации футбола Аргентины грозят санкции и отстранение из-за президента Милея

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против предложения главы государства Хавьера Милея о признании футбольных клубов спортивными компаниями с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает As.

По мнению CAD, действия правительства Милея нарушают установленную законом автономию гражданских и спортивных ассоциаций. Отмечается, что многие спортивные организации, среди которых Международный олимпийский комитет (МОК) и в особенности Международная федерация футбола (ФИФА), предусматривают санкции в случае вмешательства государства.

21 декабря 2023 года аргентинский лидер подписал указ о проведении в стране более 300 реформ по либерализации национальной экономики. По словам Милея, реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики.

В декабре 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. В финале южноамериканцы обыграли национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Ранее в США из-за Месси перенесли матч на другой стадион.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами