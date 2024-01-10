Сборную Аргентины могут отстранить от турниров из-за президента Милея

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против предложения главы государства Хавьера Милея о признании футбольных клубов спортивными компаниями с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает As.

По мнению CAD, действия правительства Милея нарушают установленную законом автономию гражданских и спортивных ассоциаций. Отмечается, что многие спортивные организации, среди которых Международный олимпийский комитет (МОК) и в особенности Международная федерация футбола (ФИФА), предусматривают санкции в случае вмешательства государства.

21 декабря 2023 года аргентинский лидер подписал указ о проведении в стране более 300 реформ по либерализации национальной экономики. По словам Милея, реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики.

В декабре 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. В финале южноамериканцы обыграли национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Ранее в США из-за Месси перенесли матч на другой стадион.