Роднина назвала шестерками соперников российских фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что, вероятнее всего, не будет смотреть чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Скорее всего, не буду смотреть чемпионат Европы. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то? В прошлом году чемпионат Европы был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпиады был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют шестерками», — заявила Роднина.

ЧЕ-2024 пройдет с 10 по 14 января в Каунасе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее в Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России.