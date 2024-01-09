Бывший глава академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью программе «Это футбол, брат» заявил, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук продлил контракт с «Аталантой» из Бергамо.

По его словам, дела у российского футболиста в итальянском клубе обстоят хорошо.

«С ним продлили контракт на год. У них до конца 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке. Думаю, что как в активе они заинтересованы. Понимали, что если не продлят, Алексей может подписаться с другим клубом», — заявил Кузьмичев.

7 января «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1. Миранчук провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в семи матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Аруна Лукман (7+3).

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