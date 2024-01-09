«Спартак» может купить игрока «Милана»

Столичный «Спартак» интересуется полузащитником «Милана» Раде Круничем, сообщает итальянский интернет-портал Calciomercato.

По информации источника, российский клуб готов предложить «россонери» €5 млн + бонусы за игрока.

30-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины в нынешнем сезоне провел за «Милан» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение Крунича с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита».

Ранее стало известно, как Ильзат Ахметов покинул «Краснодар».