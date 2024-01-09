Стало известно, как Ахметов покинул «Краснодар»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» на своем официальном сайте сообщила, что 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов покинул клуб, расторгнув трудовое соглашение.

Футболист сборной России имел такую возможность по контракту и воспользовался ею, чтобы перебраться в петербургский «Зенит».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ может переехать в лигу к Криштиану Роналду.