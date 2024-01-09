Самая титулованная пловчиха России рассказала о проблемах в личной жизни

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» рассказала о том, что ей не везет в личной жизни.

Спортсменка заявила, что в данный момент ее сердце принадлежит любимому домашнему питомцу.

«Сердце — нет, конечно, несвободно. У меня есть такая собачка классная! Я даже не знаю, как это будет тяжело делить, разделять эту любовь на самом деле. У меня есть собачка, есть много классных друзей, но мне очень не везет в личной жизни», — заявила Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

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