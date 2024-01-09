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«Зенит» объявил о переходе Ильзата Ахметова

«Зенит» объявил о переходе 26-летнего полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых на своем официальном сайте.

Трудовое соглашение между 26-летним игроком и клубом с берегов Невы заключено до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один год.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

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