Стало известно местоположение Александра Емельяненко

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко на своей официальной странице в VK сообщил, что находится в Саудовской Аравии.

«Спрашивайте у меня — первоисточника. Сейчас я пребываю в Саудовской Аравии. Чтобы не было слухов и сплетен. Кто-то даст за меня интервью... так и рождаются слухи. Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят неправду за меня», — заявил Емельяненко.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее Александр Емельяненко ответил на слухи о своем здоровье.