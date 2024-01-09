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В СКА предложили три варианта имени для получившего российский паспорт канадца

СКА предложил три варианта имени для получившего российский паспорт Лайпсика

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный Telegram-канал петербургского СКА поздравил нападающего Брендэна Лайпсика с получением российского гражданства.

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендэн Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — говорится в заявлении СКА.

В июле 2023 года североамериканец выразил желание принять гражданство РФ и написал письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года. В текущем сезоне в 14 матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре (2+2) очка.

В 2012 году в возрасте 18 лет Лайпсика выбрал «Нэшвилл Предаторз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером. Всего в НХЛ он сыграл 187 матчей за пять разных команд (»Торонто Мейпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз»), набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи).

Ранее слова Доминика Гашека о российских хоккеистах назвали мракобесием.

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