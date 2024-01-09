Емельяненко ответил на слухи о своем здоровье

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко на своей официальной странице в VK опубликовал заявление, в котором призвал поклонников не верить слухам о его состоянии здоровья.

По его словам, множество инсайдов касательно его текущего состояния являются выдумкой.

«На просторах интернета стали появляться интервью, касательно меня. Будто какие-то люди занимались моим выздоровлением. Они начинают рассказывать, будто все на них держится. Я вам так скажу: эти люди никакого отношения к моему выздоровлению не имеют», — заявил Емельяненко.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее тренер Александра Емельяненко сообщил, что боец принял ислам.