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Тутберидзе будет сопровождать иностранного фигуриста на чемпионате Европы

ТАСС: Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Егадзе на ЧЕ-2024

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузинского фигуриста Нику Егадзе на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе. Об этом сообщает ТАСС.

«На чемпионат Европы в Каунасе с Егадзе будет Этери Георгиевна [Тутберидзе]», — заявил источник агентства.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января. Егадзе с 15 лет живет и тренируется в Москве под руководством специалистов тренерского штаба Тутберидзе.

На турнире в Литве в составе сборной Грузии в танцах на льду также выступит дочь Тутберидзе Диана Дэвис.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российский фигурист рассказал, рассматривает ли он смену гражданства.

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