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Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту

Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту СКА Лайпсику

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В июле 2023 года североамериканец выразил желание принять гражданство РФ и написал письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года. В текущем сезоне в 14 матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре (2+2) очка.

В 2012 году в возрасте 18 лет Лайпсика выбрал «Нэшвилл Предаторз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером. Всего в НХЛ он сыграл 187 матчей за пять разных команд (»Торонто Мейпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз»), набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи).

В России помимо СКА он также выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Ранее Гашек обратился к российским хоккеистам.

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