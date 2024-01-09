Российской спортсменке предоставили охрану в США

Российская гольфистка Наталия Гусева заявила, что в США, где она учится и играет, ей предоставили охрану. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Конечно же, ситуации были. Я играю без гимна и под нейтральным флагом. Очень благодарна, что мне сразу же поставили охрану», — сказала Гусева.

Однако она отметила, что в большей степени к ней относятся как к спортсмену, а не как к врагу. «Бывают какие-то комментарии, но ты просто стараешься пропускать их мимо ушей. В этом плане было очень тяжело ментально. Приходилось просто отключаться от всего, в том числе и от соцсетей, чтобы быть в себе. Но мы, русский народ, очень сильный и через все пройдем», – добавила 20-летняя гольфистка.

В декабре прошлого года Гусева стала первой первой представительницей России, которая получила постоянное членство в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее украинские футболисты потребовали от президента Франции не пускать россиян на Олимпиаду.