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В США из-за Месси перенесли матч на другой стадион

«Спортинг Канзас Сити» перенес матч с «Интер Майами» на другую арену из-за Месси

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

«Спортинг Канзас Сити» перенес матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) с «Интер Майами» на более вместительную арену. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Причиной переноса стал невероятный интерес болельщиков к аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе «Арроухед Стэдиум, на котором проводит домашние игры команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс». Вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.

Матч «Спортинг Канзас Сити» — «Интер Майами» пройдет 14 апреля.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 млн долларов.

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