Казахстанский боец готов согласиться на защиту титула при хорошем гонораре

Казахстанский чемпион AMC Fight Nights в легчайшем весе Сабит Жусупов поделился размышлениями о готовности провести вторую защиту титула и рассказал о влиянии хорошего гонорара за бой на его согласие. Его слова приводит Legalbet.kz.

«Я еще не получил контракт, а предыдущий с AMC Fight Nights закончился. Поэтому сейчас будем думать, что делать: принимать бой или уехать за границу и подраться там. Конечно, если за вторую защиту дадут хороший гонорар, то соглашусь. Пока что смысла не вижу. Лучше за границей подраться», — заявил он.

До этого глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев говорил о планах провести крупный турнир 3 мая в Казахстане. Одним из его главных боев должен был стать поединок Жусупова с Магеррамом Гасанзаде. Чемпион AMC отметил, что при разговоре о второй защите титула речь шла именно об этом бое.

Жусупов провел первую защиту пояса промоушена в легком весе 10 ноября 2023 года. В турнире, который состоялся в Москве, казахстанский боец отправил в нокаут во втором раунде представителя Бразилии Вандерлея Жуниора.

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