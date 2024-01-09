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В Бразилии рассказали о недостатке новичка «Зенита»

Журналист Пиментель: игрок «Зенита» Нино компенсирует недостаток своей скорости

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Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский журналист Нильтон Пиментель рассказал о новичке петербургского «Зенита» — защитнике Нино, который перешел в клуб из «Флуминенсе», отметив его преимущества и рассказав о том, что можно назвать недостатком. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Благодаря своему высокому росту Нино очень хорош в единоборствах, он здорово играет головой и может быть опасен при стандартах у ворот соперника. Также я бы назвал его достаточно умным футболистом, который умеет регулировать темп игры и обладает хорошим пасом. С учетом его роста, конечно, его не назовешь быстрым игроком, но называть его медленным — преувеличение. Нино спокойно компенсирует недостаток скорости в других моментах», — заявил Пиментель.

Нино был близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест», но английский клуб так и не договорился с «Флу» о форме выплат. В сезоне-2023 Нино в составе «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В чемпионате Бразилии «Флуминенсе» занял седьмое место.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин». На четверном месте идет московский «Локомотив» (31).

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