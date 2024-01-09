«Реал» не доверяет Мбаппе

Мадридский «Реал» не считает переход французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе срочной и первостепенной задачей. Об этом сообщает издание Relevo.

По данным источника, все новости о том, что «Реал» и Мбаппе достигли полной договоренности, являются очередным давлением на обе стороны. Издание отмечает, что «Реал» не доверяет футболисту из-за срыва трансфера в 2022 году.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее сообщалось, что игрок «Милана» может перейти в клуб Российской премьер-лиги.