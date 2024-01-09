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Мостовой заявил, что Семак смог бы работать в АПЛ

Экс-игрок Мостовой: тренер «Зенита» Семак смог бы спокойно работать в АПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями о том, сможет ли главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак работать в клубе из Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах. Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля», — заявил Мостовой.

Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. «Зенит» выигрывал чемпионат России на протяжении пяти последних лет.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее стало известно, сколько отдал «Зенит» за бразильского новичка.

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