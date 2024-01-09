Представитель Захаряна заявил о долгой адаптации игрока в Испании

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что руководство испанской команды относится позитивно к футболисту и готово дать ему время на адаптацию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Адаптация идет, всему нужно время. Все-таки, другая страна, другой чемпионат, все другое. Ни у кого не получается быстро пройти этот период. Сами испанцы говорят, что никто не ожидал быстрого результата — все понимают, что необходимо время», — заявил Голубин.

Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности в текущем розыгрыше Примеры он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Всего за команду он сыграл в 19 играх.

Ранее Захарян рассказал, от чего кайфует в Испании.