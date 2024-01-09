Стало известно, сколько отдал «Зенит» за бразильского новичка

Петербургский «Зенит» заплатил €15 млн за бразильского футболиста «Палмейраса» Артура. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также эту информацию подтвердил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Петербургский клуб объявил о подписании футболиста 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

25-летний Артур выступал за «Палмейрас» с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

«Зенит» выигрывал чемпионат России на протяжении пяти последних лет.

Ранее «Зенит» объявил о переходе бразильского форварда.