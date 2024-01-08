Иностранный футболист «Спартака» объяснил, почему променял Испанию на Россию

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, почему принял предложение от красно-белых. Его слова передает MaxBet Sport.

«Когда меня спрашивают, почему я перешел, я часто в шутку отвечаю, что после температуры плюс 50 хотелось переехать в более прохладные регионы с температурой минус 50. С этой точки зрения я не ошибся. Выбор был отличный и я быстро вписался. В Россию приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо выступить в Европе после снятия запрета», — сказал Бабич.

Бабич перешел в «Спартак» в августе 2023 года. До этого он играл в Испании за «Альмерию», на родине — за «Црвену Звезду» и «Воеводину». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский защитник провел 11 матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стала известна дата начала нового сезона РПЛ.