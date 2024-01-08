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Экс-игрок ЦСКА рассказал о дружбе с тренером «Челси» Почеттино

Тренер 2DROTS Кузнецов признался, что дружит с наставником «Челси» Почеттино

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов вспомнил начало дружбы с нынешним наставником «Челси» Маурисио Почеттино. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы с Маурисио дружим. Когда он только пришел в «Эспаньол», я взял его с женой и повез в аквапарк. Сдружились, и когда потом он уже с «Тоттенхэмом» приезжал в Москву на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Я их в отеле навестил, икры им с Тони подарил. Буквально вчера Тони в «Челси» звонил! Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели», — сказал Кузнецов.

Большую часть карьеры Кузнецов провел в ЦСКА. На его счету более 280 матчей за красно-синих. В составе московской команды он стал чемпионом СССР в 1991 году. После ухода из ЦСКА Кузнецов перешел в «Эспаньол», а затем поиграл в Испании за «Лериду», «Алавес» и «Осасуну».

Почеттино выступал за «Эспаньол» с 1994 по 2000 год и с 2004 по 2006 год, а затем завершил карьеру. Аргентинец также поиграл в «Пари Сен-Жермен» и «Бордо».

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