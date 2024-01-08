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Тарасов рассказал о своих доходах после завершения карьеры футболиста

Тарасов заявил, что его доход после завершения карьеры футболиста сохранился

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tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в шоу «40 вопросов» на YouTube-канале признался, что зарабатывает не меньше, чем во время профессиональной карьеры.

«Могу ли сказать, что в 2023 году зарабатывал больше, чем на пике карьеры? Могу сказать, что не меньше. Уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни, есть. Он сохранился, есть планы вырасти еще больше. Я развиваюсь в разных направлениях. Есть и бизнес, и разные истории, которые приносят мне доход», — сказал Тарасов.

1 июля 2023 года команда Тарасова «Родина Медиа» в финале третьего сезона Медиалиги обыграла 2DROTS со счетом 3:1. Таким образом, он стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локомотива») и Медиалигу.

Последним клубом Тарасова был московский «Велес». Летом 2021 года он объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением третьего ребенка. Через несколько дней полузащитник начал свой путь в Медиалиге, став игроком команды «На спорте».

Ранее сообщалось, что житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 миллионов долларов.

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