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Роднина: интересно послушать Тутберидзе — ее ученики дома сидят, а дочь выступает

Роднина не считает перспективной парой фигуристов Дэвис и Смолкина

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об адаптации сменивших гражданство с российского на грузинское Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Сложно что‑либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия — такое фигурное государство и нужна какая‑то особая адаптация? Всем понятно, что их переход — вынужденное решение. Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию — все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», — сказала Роднина.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

В январе 2024 года Дэвис и Смолкин станут участниками чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Каунасе (Литва).

Ранее Тарасова заявила, что Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют.

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