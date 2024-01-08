Захарян рассказал, от чего кайфует в Испании

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о своем эмоциональном состоянии. Его слова передает «Матч ТВ».

«У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь — 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.

Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть», — сказал Захарян.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности в текущем розыгрыше Примеры он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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