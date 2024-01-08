Дзюба обвинил легенду «Спартака» во лжи

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в шоу «Ну, так нельзя» на YouTube-канале прокомментировал слова легенды «Спартака» Андрея Тихонова о том, что для него желаннее чемпионство с красно-белыми, нежели победа на чемпионате мира.

«Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Он является воспитанником команды. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 200 год. В 2011 году он провел прощальный матч за красно-белых. В составе москвичей Тихонов восемь стал чемпионом России.

Ранее Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа».