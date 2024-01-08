Российская теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток.

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга, у нее 1168 набранных очков.

На последнем турнире в Брисбене (Австралия) Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Линде Носковой. В конце декабря россиянка стала победительницей Мировой теннисной лиги в Дубае вместе с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и американкой Софьей Кенин.

Людмила Самсонова переместилась с 15-го на 14-е место (2760 очков). Она является лучшей среди россиянок в представленном рейтинге. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова располагаются на 15-й и 16-й строчке соответственно.

В рейтинге WTA продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9880 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (8905 очков). Представительница Казахстана Елена Рыбакина занимает третье место (6811 очков). 7 января она стала победительницей теннисного турнира в Брисбене.

Ранее сообщалось, что 14-летняя бывшая российская теннисистка завоевала крупнейший титул в карьере.