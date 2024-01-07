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Лидер «Трактора» Ткачев посоветовал книгу для чтения

Игрок «Трактора» Ткачев: хочу прочитать все книги Алексея Ситникова

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Global Look Press

Форвард челябинского «Трактора» Владимир Ткачев рассказал о своих предпочтениях в книгах. Его слова передает Legalbet.

«Хочу прочитать все книги Алексея Петровича Ситникова. Вышло три книги, сейчас я читаю первую — «Кармалоджик». Мне это очень интересно. Правила судьбы и жизни, которыми надо пользоваться. Советую почитать Зарину Асфари «Быть гением»: о живописи, про разных творцов 19-20 века. Интересно прочитать духовную литературу, про походы, альпинизм. Разброс, конечно, интересный, но это все развивает в разных областях», — сказал Ткачев.

Ткачев выступает за «Трактор» с 2021 года. До этого он играл за ярославский «Локомотив» (2019-2021) и казанский «Ак Барс» (2012-2019).

В составе сборной России Ткачев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году и бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ткачев провел 46 матчей, отметившись 10 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ранее «Динамо» в овертайме победило «Спартак» в матче КХЛ.

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