Экс-игрок сборной России рассказал о том, что его удивило в первой части РПЛ

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов похвалил игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна за первую часть сезона в чемпионате России. Его слова передает Legalbet.

«Если говорить о тех, кто приятно удивил в первой части сезона РПЛ, то сразу хочется назвать «Краснодар». Не думаю, что многие рассчитывали видеть черно-зеленых зимними чемпионами перед стартом чемпионата.

Если выделять кого-то персонально, то, наверное, это будут Кривцов и Тикнизян. Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве, при этом играя не на своей родной позиции», — сказал Пименов.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с «Локомотивом».