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Житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 миллионов долларов

Сосед Месси заявил, что его дом из-за игрока подорожал на 25 миллионов долларов

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Stephanie Lecocq/Reuters

Патрик Бет-Дэвид, который является соседом нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказал о влиянии футболиста на цены в районе, в котором он проживает. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Я купил свой дом за $20 млн, а после приезда Месси он стал стоить $45 млн. Таким образом, я увеличил свой капитал на $25 млн.

Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Это очень безопасный и охраняемый район. Теперь, когда Месси здесь, люди приплывают сюда на лодках в надежде увидеть его», — сказал Бет-Дэвид.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее сообщалось, что Мбаппе заскучал по игре с Месси.

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