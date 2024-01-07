Саудовские клубы лишились финансирования в зимнее трансферное окно

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии не смогут в зимнее трансферное окно потратить столько денег, сколько тратили летом. Об этом сообщает As.

Сообщается, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который финансирует четыре ведущих клуба («Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на трансферы. Без поддержки PIF команды не смогут зимой тратить на покупку игроков такие же большие суммы, как прошлым летом. Летом 2023 года команды из Саудовской Аравии потратили на новичков $ 875,4 млн.

Чтобы осуществить трансфер, клубы должны будут выполнить ряд строгих условий. Для покупки игроков команды должны будут самостоятельно найти средства.

В текущем сезоне в Саудовской Аравии действует лимит в восемь иностранных футболистов в заявке. Со следующего сезона можно будет использовать 10 легионеров.

После 19 матчей чемпионата Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хилаль», набравший 53 очка. Вторым идет «Аль-Наср» (Эр-Рияд), третье место занимает «Аль-Ахли» (Джидда).

Ранее сообщалось, что Карим Бензема покинул Саудовскую Аравию.