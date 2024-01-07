Надаль не сможет принять участие в Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях заявил, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня была небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. У меня обнаружили микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма до этого, и это хорошая новость. Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы увидеться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть», — написал Надаль.

В начале января Надаль принял участие в турнире в Брисбене (Австралия). Испанец в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. До этого Надаль выходил на корт в январе 2023 года. Тогда он уступил во втором круге Australian Open американцу Маккензи Макдональду.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев стал победителем турнира ATP-250 в Гонконге.