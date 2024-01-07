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Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Кучеров единолично стал лидером гонки бомбардиров в НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой черно-золотых со счетом 7:3.

Очки в проигранном матче с «Брюинз» помогли Кучерову единолично возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ. После 40 сыгранных матчей на счету россиянина 28 заброшенных шайб и 39 результативных передач. На втором месте рейтинга расположился нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

На его счету 65 очков (22+43). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк из «Бостона». В матче против «Тампы» чешский форвард оформил 1+1. Теперь в его активе стало 55 очков (24+31). Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на четвертом месте. У него 54 набранных очка (25+29).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист забросил дебютную шайбу в НХЛ.

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