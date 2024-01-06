Федун оценил выступление «Спартака» в 2023 году

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал средним выступление красно-белых в 2023 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне. Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице», — сказал Федун.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

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