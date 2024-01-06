Игроку «Спартака» грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды после публикации в соцсетях фотографий со дня рождения в Дубае, передает Voetbalzone.

У Нидерландов и ОАЭ есть договор об экстрадиции. Если нидерландская полиция проинформирует правоохранительные органы ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, вступит в силу договор об экстрадиции преступников.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее иностранный тренер назвал лучшего футболиста «Спартака» в 2023 году.