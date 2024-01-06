Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира, обыграв в финальном матче Швецию.

Встреча, которая прошла в шведском Гетеборге, завершилась со счетом 6:2.

В составе победителями точными бросками отметились Гейб Перро, Зив Буйум, Райан Леонард, Рутгер Макгроарти и Исаак Ховард, оформивший дубль. За Швецию голы забили Отто Стенберг, Йонатан Леккеримяки.

США стали шестикратными чемпионами молодежных чемпионатов мира. По этому показателю они уступают Канаде (20) и СССР/России (16). Шведы остались двукратными чемпионами мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же Тардиф сообщил, что совет организации вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Чехия забросила четырежды за 50 секунд и выиграла бронзу молодежного ЧМ.