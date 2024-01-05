Косторная отреагировала на пост дизайнера про костюмы и надпись «крыса»

Российская фигуристка Алена Косторная в комментарии «Матч ТВ» не стала осуждать публикацию дизайнера Алены Куклычевой в социальных сетях.

5 января Куклычева сообщила, что спортсменка вернула ей костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты… ну хочет человек выкладывать — ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею», — заявила Косторная.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту она прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

Позднее Куклычева рассказала, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за пошив костюмов, но спортсменка ответила ей, что ничего не должна.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее еще один дизайнер выступила с критикой фигуристки Косторной.