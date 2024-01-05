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Чехия забросила четырежды за 50 секунд и выиграла бронзу молодежного ЧМ

Чехия обыграла финнов со счетом 8:5 и завоевала бронзу на молодежном ЧМ

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Michael Erichsen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Чехии победила национальную команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Швеции. Встреча завершилась со счетом 8:5.

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Расмус Кумпулайнен, Яни Нюман, Конста Хелениус и Ленни Хямеэнахо (дважды). В составе победителей отличились Иржи Кулих (дважды), Якуб Штанцль, Ондржей Бехер (трижды), Томаш Гамара и Доминик Рымон.

Чехи забросили четыре шайбы (две — в пустые ворота) на 59-й минуте, успев сделать это за 50 секунд. Хоккеисты сборной Чехии второй раз в своей истории завоевали бронзовые награды молодежного чемпионата мира.

Финальный матч между командами Швеции и США пройдет 5 января.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же Тардиф сообщил, что совет организации вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стало известно, от чего зависит возвращение россиян на турниры IIHF.

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