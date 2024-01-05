Российская шахматистка рассказала об отсутствии общения с украинками

Российская чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук рассказала в интервью РИА Новости об отсутствии общения с украинскими шахматистками.

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — заявила Боднарук. Россиянка добавила, что на ее психологическом состоянии не сказывается и отсутствие возможности выступать на турнирах под российским флагом.

Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который состоялся в Самарканде 29-30 декабря 2023 года.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее польский гроссмейстер отказался жать руку россиянину.