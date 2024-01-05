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Спортдиректор «Оренбурга» о новичке клуба: вы так говорите, будто он 20 девушек положил

В «Оренбурге» не переживают за репутацию клуба из-за новичка команды Томпсона

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Colo-Colo FC

Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как реагирует на скандал вокруг новичка команды Хорди Томпсона. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не приcматривалиcь. Понимали, еcли бы не было проблем c его девушкой, то не cмогли бы позволить cебе такого игрока. Когда у него cлучилаcь такая cитуация, мы подcуетилиcь. Томпcон — хороший игрок c большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюcь, он поможет нам. Нам вcегда интереcен cкороcтной игрок, который не боитcя риcковать», — заявил Андреев.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство чилийского клуба «Коло-Коло» отпустило Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Вторая часть РПЛ стартует в марте 2024 года.

Ранее экс-капитан сборной России заявил, что футбол в стране деградирует с 2013 года.

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