Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов

Тренер Тарасова осудила идею создания лиги фигурного катания в России

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на идею создания лиги фигурного катания в России. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты? Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по два-три международных старта. И этого было достаточно. Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», — заявила Тарасова.

4 января с таким предложением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Слуцкая заявила, что главное разочарование года связано с Туктамышевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами