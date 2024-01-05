Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на идею создания лиги фигурного катания в России. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты? Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по два-три международных старта. И этого было достаточно. Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», — заявила Тарасова.

4 января с таким предложением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Слуцкая заявила, что главное разочарование года связано с Туктамышевой.