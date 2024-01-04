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Тренера «Аталанты» призвали по-новому взглянуть на Миранчука

Экс-советник Федуна Камоцци назвал Алексея Миранчука хорошим футболистом

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Global Look Press

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Алексей Миранчук — хороший футболист и заслуживает того, чтобы играть больше матчей в «Аталанте». Он доказал это в матче против «Сассуоло». Гасперини нужно по-новому взглянуть на Алексея: пришло его время играть дольше. А Миранчуку нужно продолжать играть в чемпионате Италии», — заявил Камоцци.

3 января «Аталанта» обыграла «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Миранчук вышел с первых минут и был заменен в конце игры на 87-й минуте. За это время он сделал результативную передачу, а также стал автором гола на 71‑й минуте.

Миранчук перебрался в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник провел год в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх.

Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив три результативных передачи.

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