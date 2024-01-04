Канчельскис назвал бредом скорое возвращение российского футбола в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не надеется на возвращение России на международную арену в 2024 году. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Всякое может случиться в этом году, но я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу. Это бред. Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят. Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, который смогут выйти против нас», — заявил Канчельскис.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее воспитанник «Реала» заявил, что готов к переезду в Россию.