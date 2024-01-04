Россияне пропустят юношеские Олимпийские игры — 2024

Российские и белорусские спортсмены пропустят зимние юношеские Олимпийские игры — 2024 в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — заявили в МОК.

Соревнования пройдут с 19 января по 2 февраля в Канвондо. В них примут участие спортсмены от 15 до 18 лет.

На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарском городе Лозанна, сборная России выиграла медальный зачет. Национальная команда заработала 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Украина отказалась брать деньги МОК из-за России.