Российский футболист захотел выиграть «Золотой мяч» в 2024 году

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков в шутку заявил о намерении выиграть «Золотой мяч» в 2024 году. Его слова передает «Чемпионат».

«Начало года получилось каким-то спонтанным — очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить. Понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года cмог выиграть конкуренцию и поcтаралcя закрепитьcя в cтартовом cоcтаве. В новом году хотел бы выиграть «Золотой мяч», ха-ха. Не знаю, возможно ли это», — заявил полузащитник.

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Казанский клуб после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. В 19-м туре «Рубин» сыграет в гостях с лидером РПЛ, «Краснодаром».

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