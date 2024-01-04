Капитана «Спартака» назвали «дыркой в защите»

Бывший футболист «Кубани» Владимир Обедзинский в комментарии «Евро-Футбол.Ру» резко высказался о капитане московского «Спартака» Георгии Джикии.

«Куда Джикии «Краснодар»? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Джикия – это дырка в защите. Может, объявится еще в Первой лиге или, например, перейдет в «Рубин». Он не тянет и вообще никогда мне не нравился. Защитник должен быть боец, должен быть резким, каким был Гранквист в «Краснодаре». Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил!» – заявил Обедзинский.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее «Зенит» объявил о переходе бразильского форварда.