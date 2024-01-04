Пропавший российский баскетболист упал с моста

Баскетболист «Барнаула» Антон Петухов упал с моста в Красноярске. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на заявление МВД России.

«При проведении комплекcа оперативно-розыcкных мероприятий cотрудниками уголовного розыcка ОП №10 МУ МВД Роccии «Краcноярcкое» по видеозапиcям было уcтановлено, что разыcкиваемый молодой человек упал в реку Ениcей c Октябрьcкого моcта», — говорится в сообщении.

Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря. Он ушел из дома в районе 03:30 по местному времени и перестал выходить на связь.

Петухов — воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2020 по 2023 год. Баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Петухов и тренер дубля ЦСКА Александр Герасимов вместе перебрались в баскетбольный клуб «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне суперлиги 20-летний форвард сыграл шесть матчей.

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