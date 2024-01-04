Российский шахматист об отказе поляка от рукопожатия: снова подам ему руку

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин заявил, что не расстроился из-за того, что поляк Ян-Кшиштоф Дуда не пожал ему руку перед их матчем на чемпионате мира по быстрым шахматам. Письмо от имени шахматиста в своем Telegram-канале опубликовал Сергей Карякин.

На соревнованиях, прошедших с 26 по 30 декабря в Самарканде, Хисматуллин перед одним из матчей протянул руку Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ. Видео этого момента распространилось в социальных сетях в начале января 2024 года.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Дуду назвали дураком за отказ пожать руку Хисматуллину.