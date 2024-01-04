Еще один дизайнер выступил с критикой фигуристки Косторной

Дизайнер костюмов Дарья Дмитриева рассказала о неуважительном отношении со стороны российской фигуристки Алены Косторной, которая до сих пор так и не оплатила часть костюмов с шоу. Об этом Дмитриева рассказала «Матч ТВ».

«Была договоренность лично с Аленой, что мы делаем их бесплатно, но она их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись. Вообще сложно было работать. Сплошные вот эти ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение. Поэтому все и вылилось в пост в соцсетях.

Мы проcили вернуть коcтюмы, еcли они не нужны, а еcли нужны — проcили оплатить. В итоге она приcлала те коcтюмы, которые не нужны, а те, что нужны, оcтавила, но они пока не оплачены», — заявила Дмитриева.

3 января дизайнер Алена Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Аленой Косторной. К своему посту Куклычева прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее Косторная прокомментировала новость о разрыве сотрудничества с Куклычевой.