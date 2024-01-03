Дизайнер Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной, намекнув на неоплату за костюмы

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с фигуристкой Аленой Косторной.

К своему посту Куклычева прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

«Мы с тобой договаривались, что все вернешь, кроме соревновательных. И ждем оплату за КП и ПП. Я приготовила твои платья и вещи. Я не буду больше сотрудничать с тобой», — говорится в сообщении.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее заслуженный тренер заявила о прогрессе пары Косторная — Куница.